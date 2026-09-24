आईआईटी बॉम्बे छात्र खुदखुशी मामला: संस्थान ने स्थगित कीं मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं, अब 10 और 11 अक्तूबर को होंगी

IIT Bombay Student Death Case: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), बॉम्बे ने गुरुवार को मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की। यह फैसला दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद लिया गया है।

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आईआईटी-बॉम्बे की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पहले 26 और 27 सितंबर को आयोजित होने वाली मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं अब 10 और 11 अक्तूबर को कराई जाएंगी। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि नई तारीखों पर होने वाली परीक्षाओं का टाइम-टेबल पहले जैसा ही रहेगा। यानी परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया है।