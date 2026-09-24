एनसीईआरटी: सिर्फ सवाल नहीं, सोचने का तरीका भी सीखेंगे छात्र; 9वीं की नई गणित पाठ्यपुस्तक में क्या बदला?

गणित की पढ़ाई में भारतीय परंपरा को कैसे जोड़ा गया?

नई पाठ्यपुस्तक में भारतीय गणितीय परंपरा को भी जगह दी गई है। इसके तहत प्रमुख भारतीय गणितज्ञों और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को संबंधित विषयों और अध्यायों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे छात्रों को केवल गणित की अवधारणाएं समझने का ही अवसर नहीं मिलेगा। वे भारत की गणितीय विरासत के बारे में भी जान सकेंगे।



कक्षा 9 की नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूली शिक्षा (एनसीएफ-एसई) 2023 के तहत बदले गए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार तैयार की गई हैं।



एनसीईआरटी के अनुसार, इन नई किताबों को छात्रों की बदलती सीखने की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही, इनका उद्देश्य स्कूलों को पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों को लागू करने में मदद करना भी है।