डीयू में पढ़ते हैं तो जानें ये योजना: 50 से 100 फीसदी तक माफ हो जाती है फीस, किन्हें और कैसे मिलता है लाभ?

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आवेदकों को सात जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी। सभी दस्तावेजों की प्रतियों पर छात्र को स्वयं प्रमाणित करना होगा।



1. आय का प्रमाण: ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र या वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाणपत्र देना होगा। यह प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए। नोटरी से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र या छात्र के नाम पर जारी आय प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।



2. आयकर रिटर्न और पैन कार्ड: यदि दाखिल किया गया है तो नवीनतम आयकर रिटर्न 2025-26 की स्वप्रमाणित प्रति और पैन कार्ड देने होंगे। ये दस्तावेज पिता, माता, अविवाहित बहन और 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई के लिए जरूरी हैं।



3. शपथपत्र: शपथपत्र फॉर्म की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी। इसका निर्धारित प्रारूप छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



4. नियमित छात्र प्रमाणपत्र: केंद्र या संस्थान के प्रमुख/निदेशक के हस्ताक्षर वाला नियमित छात्र प्रमाणपत्र देना होगा। इसका निर्धारित प्रारूप भी छात्र कल्याण के डीन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



5. शैक्षणिक रिकॉर्ड: पिछली परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी।



6. फीस रसीद: सबसे हाल की फीस रसीद की स्वप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।



7. बैंक खाते की जानकारी: छात्र की बैंक पासबुक या रद्द किए गए चेक की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी। बैंक खाते में छात्र का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी साफ तौर पर दर्ज होना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति का बैंक खाता स्वीकार नहीं किया जाएगा।