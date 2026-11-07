टीम इंडिया में वापसी की टूटी आस, मोहम्मद शमी का संन्यास टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा

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भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। शमी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए अपने टेस्ट करियर को अलविदा कहा। उनके इस फैसले के साथ ही भारतीय क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत हो गया है। शमी ने अपने संदेश में साफ किया कि भले ही वह अब टेस्ट क्रिकेट में सफेद जर्सी पहनकर मैदान पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रारूप से जुड़ी यादें हमेशा उनके दिल में रहेंगी। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अपनी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा बताया और कहा कि भारतीय टीम की टेस्ट जर्सी पहनना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था।



मोहम्मद शमी ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा, "मैं सफेद जर्सी से विदा ले रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ी यादों से कभी नहीं। जब पहली बार भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब सिर्फ एक सपना था- अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना।" शमी के इस संदेश से उनके क्रिकेट के प्रति समर्पण और देश के लिए खेलने के जज्बे का पता चलता है। उन्होंने बताया कि टेस्ट क्रिकेट में बिताए गए वर्षों के दौरान उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैदान पर लिए गए विकेट, मुश्किल परिस्थितियों में किया गया संघर्ष, चोटों से जूझना और फिर वापसी करना उनके करियर का अहम हिस्सा रहा। शमी के मुताबिक, इस पूरे सफर ने उन्हें न केवल एक बेहतर क्रिकेटर बनाया, बल्कि जिंदगी के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए।



अपने टेस्ट करियर को याद करते हुए शमी ने कहा कि यह प्रारूप उनके लिए केवल क्रिकेट खेलने का एक माध्यम नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का बेहद खास अनुभव रहा। उन्होंने अपने करियर के दौरान मिले उतार-चढ़ाव और मुश्किल दौर को भी याद किया। तेज गेंदबाज ने कहा कि आज वह भारी दिल और अनगिनत खूबसूरत यादों के साथ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय टीम के अपने सभी साथियों, कोच, परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों का दिल से आभार व्यक्त किया। शमी ने उन करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके अच्छे प्रदर्शन के समय उत्साह बढ़ाया और मुश्किल परिस्थितियों में भी उन पर भरोसा बनाए रखा।



मोहम्मद शमी ने अपने संदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का भी विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों संस्थाओं ने उनकी प्रतिभा पर भरोसा जताया, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए और उनके क्रिकेट करियर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शमी ने इन संस्थाओं से मिले सहयोग और विश्वास को हमेशा याद रखने की बात कही। उन्होंने लिखा कि उनका साथ और विश्वास मेरे लिए हमेशा खास रहेगा।



मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भावुक पल है। उनके करियर में शानदार गेंदबाजी, महत्वपूर्ण विकेट और मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए योगदान जैसी कई यादें शामिल रही हैं। शमी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और तेज गेंदबाजी से भारतीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाई। हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनके संदेश से यह स्पष्ट है कि सफेद जर्सी में बिताया गया समय उनके जीवन का हमेशा यादगार हिस्सा रहेगा। उनके इस फैसले के बाद प्रशंसक उनके टेस्ट करियर को याद करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।

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