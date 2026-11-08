Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Ayush Badoni Replaces Rajat Patidar in India A Squad, Rinku Singh Named Vice-Captain for Rising Stars Asia Cup

राइजिंग स्टार्स एशिया कप: भारतीय टीम में बदलाव! पाटीदार बाहर, इन्हें मिला मौका; रिंकू को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Sun, 08 Nov 2026 12:08 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 08 Nov 2026 12:08 PM IST
सार

रजत पाटीदार ने मौजूदा चोटों के कारण 50 ओवर के प्रारूप में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहने की जानकारी बीसीसीआई को दी है। इसके बाद उन्हें राइजिंग स्टार्स एशिया कप की भारत-ए टीम से हटा दिया गया। 

विज्ञापन
Ayush Badoni Replaces Rajat Patidar in India A Squad, Rinku Singh Named Vice-Captain for Rising Stars Asia Cup
रजत पाटीदार - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए टीम में बदलाव किया गया है। चोटों से जूझ रहे रजत पाटीदार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सूचित किया है कि वह फिलहाल 50 ओवर के प्रारूप में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट के लिए भारत-ए टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं, रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

विज्ञापन
Trending Videos

चोटों के चलते पाटीदार ने लिया फैसला
बीसीसीआई की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, रजत पाटीदार ने बोर्ड को बताया है कि वह अपनी मौजूदा चोटों से उबरने पर ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में चयन के लिए विचार नहीं किए जाने का अनुरोध किया है। उनके इस फैसले के बाद उन्हें एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए टीम से वापस ले लिया गया। चयन समिति ने उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रिंकू सिंह को मिली उपकप्तानी की जिम्मेदारी
टीम में एक और बदलाव नेतृत्व से जुड़ा है। चयन समिति ने रिंकू सिंह को भारत-ए टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है। तिलक वर्मा पहले की तरह टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। टीम में दो विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र को जगह दी गई है।
 



राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए की अपडेटेड टीम

 

खिलाड़ी

भूमिका

तिलक वर्मा

कप्तान

रिंकू सिंह

उपकप्तान

अभिषेक शर्मा

बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी

बल्लेबाज

प्रभसिमरन सिंह

विकेटकीपर

कुमार कुशाग्र

विकेटकीपर

सूर्यांश शेडगे

ऑलराउंडर

शाहबाज अहमद

ऑलराउंडर

विप्रज निगम

ऑलराउंडर

हर्ष दुबे

ऑलराउंडर

तनुष कोटियन

ऑलराउंडर

हर्षित राणा

तेज गेंदबाज

प्रिंस यादव

तेज गेंदबाज

अर्शद खान

तेज गेंदबाज

आयुष बदोनी

ऑलराउंडर

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में भारत-ए का शेड्यूल

तारीख

मुकाबला

समय (भारतीय समय)

स्थान

20 नवंबर 2026

भारत-ए बनाम नेपाल

दोपहर 3:30 बजे

दोहा

22 नवंबर 2026

भारत-ए बनाम पाकिस्तान-ए

दोपहर 3:30 बजे

दोहा

24 नवंबर 2026

भारत-ए बनाम यूएई

सुबह 11:30 बजे

दोहा
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed