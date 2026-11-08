राइजिंग स्टार्स एशिया कप: भारतीय टीम में बदलाव! पाटीदार बाहर, इन्हें मिला मौका; रिंकू को मिली बड़ी जिम्मेदारी
रजत पाटीदार ने मौजूदा चोटों के कारण 50 ओवर के प्रारूप में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहने की जानकारी बीसीसीआई को दी है। इसके बाद उन्हें राइजिंग स्टार्स एशिया कप की भारत-ए टीम से हटा दिया गया।
विस्तार
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए टीम में बदलाव किया गया है। चोटों से जूझ रहे रजत पाटीदार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सूचित किया है कि वह फिलहाल 50 ओवर के प्रारूप में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट के लिए भारत-ए टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं, रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।
चोटों के चलते पाटीदार ने लिया फैसला
बीसीसीआई की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, रजत पाटीदार ने बोर्ड को बताया है कि वह अपनी मौजूदा चोटों से उबरने पर ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में चयन के लिए विचार नहीं किए जाने का अनुरोध किया है। उनके इस फैसले के बाद उन्हें एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए टीम से वापस ले लिया गया। चयन समिति ने उनकी जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया है।
रिंकू सिंह को मिली उपकप्तानी की जिम्मेदारी
टीम में एक और बदलाव नेतृत्व से जुड़ा है। चयन समिति ने रिंकू सिंह को भारत-ए टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है। तिलक वर्मा पहले की तरह टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। टीम में दो विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र को जगह दी गई है।
🚨 India A Rising Stars Asia Cup Squad Update 🚨 Rajat Patidar has communicated to the BCCI that he should not be considered for selection in the 50-over format as he manages his existing injuries. 📌Rinku Singh named new vice-captain 📌 Ayush Badoni replaces Patidar. More details 🔽 https://t.co/lYEM3nsBIa— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए की अपडेटेड टीम
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खिलाड़ी
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भूमिका
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तिलक वर्मा
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कप्तान
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रिंकू सिंह
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उपकप्तान
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अभिषेक शर्मा
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बल्लेबाज
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वैभव सूर्यवंशी
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बल्लेबाज
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प्रभसिमरन सिंह
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विकेटकीपर
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कुमार कुशाग्र
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विकेटकीपर
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सूर्यांश शेडगे
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ऑलराउंडर
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शाहबाज अहमद
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ऑलराउंडर
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विप्रज निगम
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ऑलराउंडर
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हर्ष दुबे
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ऑलराउंडर
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तनुष कोटियन
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ऑलराउंडर
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हर्षित राणा
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तेज गेंदबाज
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प्रिंस यादव
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तेज गेंदबाज
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अर्शद खान
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तेज गेंदबाज
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आयुष बदोनी
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ऑलराउंडर
राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में भारत-ए का शेड्यूल
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तारीख
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मुकाबला
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समय (भारतीय समय)
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स्थान
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20 नवंबर 2026
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भारत-ए बनाम नेपाल
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दोपहर 3:30 बजे
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दोहा
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22 नवंबर 2026
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भारत-ए बनाम पाकिस्तान-ए
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दोपहर 3:30 बजे
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दोहा
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24 नवंबर 2026
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भारत-ए बनाम यूएई
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सुबह 11:30 बजे
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दोहा