रिंकू सिंह को मिली उपकप्तानी की जिम्मेदारी

टीम में एक और बदलाव नेतृत्व से जुड़ा है। चयन समिति ने रिंकू सिंह को भारत-ए टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है। तिलक वर्मा पहले की तरह टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। टीम में दो विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र को जगह दी गई है।



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खिलाड़ी भूमिका तिलक वर्मा कप्तान रिंकू सिंह उपकप्तान अभिषेक शर्मा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह विकेटकीपर कुमार कुशाग्र विकेटकीपर सूर्यांश शेडगे ऑलराउंडर शाहबाज अहमद ऑलराउंडर विप्रज निगम ऑलराउंडर हर्ष दुबे ऑलराउंडर तनुष कोटियन ऑलराउंडर हर्षित राणा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव तेज गेंदबाज अर्शद खान तेज गेंदबाज आयुष बदोनी ऑलराउंडर