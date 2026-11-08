कौन हैं अर्जुन राजपूत?: एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बने संकटमोचक, बनाए 107 रन; पिता बेचते हैं छोले-कुल्चे

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क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होते हैं तो मुकाबला सिर्फ जीत-हार का नहीं, भावनाओं का भी होता है। ऐसे ही मुकाबले में 19 साल के अर्जुन राजपूत ने अपने बल्ले से ऐसी कहानी लिखी, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। ओमान के अल अमीरात क्रिकेट एकेडमी में अंडर-19 एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ अर्जुन ने 85 गेंदों पर 107 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और पांच छक्के लगाए। खास बात यह है कि उनके पिता होटी राम जालंधर में छोले-कुल्चे की रेहड़ी लगाकर परिवार चलाते हैं और बेटे के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने में जुटे रहे हैं। विज्ञापन

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22 रन पर तीन विकेट गिरे, अर्जुन ने संभाली पारी

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम मुश्किल में थी। महज 22 रन पर तीन विकेट गिर चुके थे। ऐसे समय में अर्जुन बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ जवाबी हमला बोल दिया। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले अर्जुन ने 80 गेंद में शतक जड़ा। हालांकि, इसके बाद वह ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल सके। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई। 22 के बाद अगले भारत के अगले 148 रन में अर्जुन ने अकेले 107 रन बनाए।



इससे उनके दबदबे का पता चलता है। भारत के अन्य बल्लेबाज फ्लॉप रहे। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी खाता खोले बिना आउट हुए थे। वहीं, वीके विनीत आठ रन, यशवर्धन चौहान एक रन बना सके। आर्यवीर सहवाग 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं, अन्वय द्रविड़ 10 रन बना सके। दोनों को निकाब शफीक ने पवेलियन भेजा। पाकिस्तान की ओर से अली रजा और रिजवानुल्लाह ने भी दो-दो विकेट लिए हैं। एक साधारण परिवार से आने वाले इस युवा खिलाड़ी अर्जुन ने दिखाया कि बड़े मंच पर खेलने के लिए हौसले और मेहनत की जरूरत होती है।

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पिता की छोले-कुल्चे की रेहड़ी, बेटे का क्रिकेटर बनने का सपना

अर्जुन राजपूत पंजाब के जालंधर से आते हैं। उनके पिता होटी राम छोले-कुल्चे की रेहड़ी लगाते हैं। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने बेटे के क्रिकेट के सपने को आगे बढ़ाने में मदद की। अर्जुन ने हरभजन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत अपने खेल को निखारा। आज वही अर्जुन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।



परिवार ने कर्ज लिया, लेकिन बेटे का सपना नहीं टूटने दिया

अर्जुन के क्रिकेटर बनने का सफर आसान नहीं रहा। परिवार ने कई साल तक आर्थिक तंगी का सामना किया। पिता होटी राम बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की फीस भरने के लिए कर्ज लेते थे। कई बार ऐसे महीने भी आए जब समय पर फीस जमा करना मुश्किल हो जाता था। रेहड़ी से होने वाली कमाई भी हमेशा घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। इसके बावजूद होटी राम ने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पैसे उधार लिए। होटी राम ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'जिंदगी चुनौतियों से भरी रही है।' आर्थिक मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बेटे के क्रिकेट खेलने के सपने को कभी टूटने नहीं दिया।

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सात साल की उम्र में शुरू किया क्रिकेट, अकादमी बंद हुई तो कोच ने थामा हाथ

अर्जुन ने सात साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने जालंधर में हरभजन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में दाखिला लिया और वहां कई साल तक नियमित अभ्यास किया। इसी दौरान उन्होंने अपने खेल की बारीकियां सीखीं। हालांकि, कुछ समय बाद अकादमी बंद हो गई। ऐसे में अर्जुन का क्रिकेट करियर मुश्किल में पड़ सकता था। लेकिन उनके खेल को करीब से जानने वाले विक्रम सिद्धू ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सिद्धू ने अर्जुन का एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला कराया और प्रबंधन से उनकी फीस माफ करने का अनुरोध किया। स्कूल ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इससे अर्जुन पर पढ़ाई का आर्थिक बोझ नहीं पड़ा और वह क्रिकेट के साथ अपनी शिक्षा भी जारी रख सके।



परिवार के त्याग को कभी नहीं भूले अर्जुन

अर्जुन के मुताबिक, उनका परिवार हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। उन्होंने अपने पिता को रोज सुबह जल्दी घर से निकलते और मां को सीमित पैसों में पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते देखा। परिवार को आर्थिक मुश्किलों से गुजरते देखने के बावजूद किसी ने उनसे क्रिकेट छोड़ने या नौकरी करने के लिए नहीं कहा। अर्जुन ने कहा था, 'मेरे परिवार ने मुझे कभी अपने संघर्षों का अहसास नहीं होने दिया, लेकिन मैं उनके त्याग को महसूस कर सकता था। वे सिर्फ इतना चाहते थे कि मैं क्रिकेट पर ध्यान दूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं।'