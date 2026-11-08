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India U19 vs Pakistan U19 Live Score: शून्य पर भारत को पहला झटका, कप्तान लक्ष्य खाता खोले बिना आउट
India U19 vs Pakistan U19 Live Score: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अंडर-19 एशिया कप में भारत का सामना पाकिस्तान से है। यह मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।
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IND vs PAK Live Score: भारत को पहला झटकाभारत को पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर झटका लगा। अली रजा ने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी को शानदार इन स्विंग गेंद पर बोल्ड किया। लक्ष्य खाता नहीं खोल सके। फिलहाल वीके विनीत और आर्यवीर सहवाग क्रीज पर हैं।
IND vs PAK Live Score: भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग-11भारतीय टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्य पटेल, मनल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत और यशवर्धन चौहान।
पाकिस्तान टीम: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), निकाब शफीक और रिजवानुल्लाह।
🚨 Toss and Team News 🚨 India U19 have won the toss and are batting first in their second match of #MensU19AsiaCup 2026. Here's a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/WullKDGgH4 https://t.co/KhEANdo7yD— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
IND vs PAK Live Score: भारत ने जीता टॉसभारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पाकिस्तान की कमान फरहान यूसुफ संभाल रहे हैं। भारत ने अपने पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से हराया था। वहीं, पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में यूएई को नौ विकेट से शिकस्त दी थी। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए दावा मजबूत करने उतरेंगी। आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ पर सभी की नजरें रहेंगी।
IND vs PAK Live Score: दोनों स्क्वॉड
भारत अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्य पटेल, मनल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, रजत बघेल, शाविन विनोद, आर्यन सावसानी और कुशाग्र ओझा।
पाकिस्तान अंडर-19 टीम: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), निकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हुजैफा अहसान, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा और हयाम खान।