Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Cricket ›   India U19 vs Pakistan U19 Live Score, ACC Men's U19 Asia Cup 2026 Live Cricket Score Commentary Latest Update

Live

India U19 vs Pakistan U19 Live Score: शून्य पर भारत को पहला झटका, कप्तान लक्ष्य खाता खोले बिना आउट

Sun, 08 Nov 2026 10:36 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमीरात
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमीरात Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 08 Nov 2026 10:36 AM IST
खास बातें

India U19 vs Pakistan U19 Live Score: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अंडर-19 एशिया कप में भारत का सामना पाकिस्तान से है। यह मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 

विज्ञापन
India U19 vs Pakistan U19 Live Score, ACC Men's U19 Asia Cup 2026 Live Cricket Score Commentary Latest Update
पाकिस्तान बनाम भारत - फोटो : ACC Twitter

लाइव अपडेट

10:33 AM, 08-Nov-2026

IND vs PAK Live Score: भारत को पहला झटका

भारत को पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर झटका लगा। अली रजा ने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी को शानदार इन स्विंग गेंद पर बोल्ड किया। लक्ष्य खाता नहीं खोल सके। फिलहाल वीके विनीत और आर्यवीर सहवाग क्रीज पर हैं। 
10:24 AM, 08-Nov-2026

IND vs PAK Live Score: भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग-11

भारतीय टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्य पटेल, मनल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत और यशवर्धन चौहान।

पाकिस्तान टीम: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), निकाब शफीक और रिजवानुल्लाह।

विज्ञापन
10:05 AM, 08-Nov-2026

IND vs PAK Live Score: भारत ने जीता टॉस

भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पाकिस्तान की कमान फरहान यूसुफ संभाल रहे हैं। भारत ने अपने पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से हराया था। वहीं, पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में यूएई को नौ विकेट से शिकस्त दी थी। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए दावा मजबूत करने उतरेंगी। आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ पर सभी की नजरें रहेंगी।
09:58 AM, 08-Nov-2026

IND vs PAK Live Score: दोनों स्क्वॉड

भारत अंडर-19 टीम: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्य पटेल, मनल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, रजत बघेल, शाविन विनोद, आर्यन सावसानी और कुशाग्र ओझा।

पाकिस्तान अंडर-19 टीम: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), निकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हुजैफा अहसान, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा और हयाम खान।

09:57 AM, 08-Nov-2026

IND vs PAK Live Score: आमने-सामने का रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 12 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच बेनतीजा रहा। हालांकि, 2021 के बाद से दोनों टीमों के बीच खेले गए छह मुकाबलों में भारत केवल दो बार ही जीत हासिल कर सका है।
09:57 AM, 08-Nov-2026

IND vs PAK Live Score: आज महामुकाबला

अंडर-19 स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा रोमांचक होने की उम्मीद रहती है। हाल के समय में इस स्तर पर दोनों टीमों के बीच सीनियर टीमों की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। दोनों ने टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज की और लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रभावित किया। भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ नौ विकेट से जीत हासिल की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
09:49 AM, 08-Nov-2026

India U19 vs Pakistan U19 Live Score: शून्य पर भारत को पहला झटका, कप्तान लक्ष्य खाता खोले बिना आउट

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अंडर-19 एशिया कप में भारत का सामना पाकिस्तान से है। यह मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed