{"_id":"6a996880f06fe898b903b691","slug":"the-time-of-janmashtami-will-be-auspicious-for-these-5-zodiac-signs-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"इन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा जन्माष्टमी का समय","category":{"title":"Astrology","title_hn":"ज्योतिष","slug":"astrology"}}

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस वर्ष 4 सितंबर को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का यह दिन धार्मिक आस्था के साथ-साथ ज्योतिषीय नजरिए से भी बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, इस बार जन्माष्टमी की रात कई शुभ ग्रह-नक्षत्रीय परिस्थितियां एक साथ बन रही हैं। इसे लंबे समय बाद बनने वाला विशेष संयोग बताया जा रहा है।



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