Uttarkashi News: कंडारी मोटर मार्ग पर चार दिन से आवाजाही ठप

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नौगांव (उत्तरकाशी)। चार दिन से बंद सारी गाड़ कण्डारी मोटर मार्ग पर आवाजाही शुरू नहीं हो सकी है। रविवार को भी राजमार्ग निर्माण खंड की दो पोकलेन मशीनें दिनभर कार्य में जुटी रही लेकिन ऊपर से लगातार दरक रही पहाड़ी से लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके चलते ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।सारी गाड़ के समीप यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण कार्य से जुलाई माह में कण्डारी मोटरमार्ग का एक हिस्सा धंस गया था जिसे आज तक नहीं सुधारा गया। स्थिति यह है कि हल्की बारिश होने पर भी मोटर मार्ग कई दिनों तक बाधित हो रहा है। पिछले चार दिनों से सारी गाड़ कण्डारी मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद है जिससे काश्तकार न तो नकदी फसल मंडी पहुंच पा रहे हैं और न ही गांव में उत्पादित दूध कलेक्शन सेंटर तक पहुंच पा रहा है।रविवार को पूरे दिन राजमार्ग निर्माण खण्ड की दो पोक लेन मशीनें मोटर मार्ग खोलने के प्रयास में जुटी रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं, मार्ग न खुलने से क्षेत्र के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग मोटर मार्ग के स्थायी समाधान के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने लगे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब तक चौड़ीकरण के लिए काटी गई सड़क पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं हो जाता है, गोडर पट्टी के 27 गांव की लाइफ लाइन कण्डारी मोटर मार्ग पर जारी भूस्खलन की वजह से इसी तरह परेशानी आती रहेगी।सामाजिक कार्यकर्ता राजेश बहुगुणा, अर्जुन नौटियाल, सोबत राणा आदि लोगों का कहना है कि मोटर मार्ग सुधार का स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल्द मार्ग नहीं खुला तो आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।