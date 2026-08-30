फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Healthcare for 27 villages is 40 km away; X-ray services awaited.

Uttarkashi News: 27 गांवों की सेहत 40 किमी दूर, एक्सरे का इंतजार

Sun, 30 Aug 2026 06:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 30 Aug 2026 06:23 PM IST
विज्ञापन
Healthcare for 27 villages is 40 km away; X-ray services awaited.
गाजणा क्षेत्र के ग्रामीणों ने की धौंतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की मांग
विज्ञापन

सुविधाएं नहीं होने से मरीजों के साथ तीमारदार भी हो रहे हैं परेशान
उत्तरकाशी। गाजणा क्षेत्र के ग्रामीणों ने धौंतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण और एक्सरे मशीन स्थापित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के करीब 27 गांवों के लोगों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। इसके बावजूद यहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जिलाध्यक्ष नितिन नौटियाल, दिनेश राणा, हिमांशु नौटियाल, पुनीत नौटियाल, अवधेश नौटियाल ने बताया कि धौंतरी पीएचसी में ग्रामीणों के लिए खून की जांच की सुविधा उपलब्ध है लेकिन एक्सरे की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को करीब 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है।
विज्ञापन

इससे गंभीर रूप से बीमार और दुर्घटना में घायल मरीजों को विशेष परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पीएचसी का उच्चीकरण किया जाना बेहद जरूरी है। अस्पताल में एक्सरे मशीन सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से 27 गांवों की बड़ी आबादी को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा और जिला मुख्यालय की दौड़ से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से पीएचसी के उच्चीकरण के साथ एक्सरे मशीन स्थापित किए जाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed