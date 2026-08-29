Uttarkashi News: डिजिटल का प्रभाव व साइबर क्राइम की जानकारी ली
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 29 Aug 2026 06:36 PM IST
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उत्तरकाशी। माय भारत की ओर से युवाओं में नेतृत्व विकास सहित संचार और शासन कौशल विकसित करने के लिए तीन दिवसीय फ्यूचर यूथ लीडर्स बूटकैंप का शुभारंभ किया गया। इसके पहले दिन के दो सत्र में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए 35 युवक-युवतियों को नेतृत्व विकास सहित कुशल राजनीतिज्ञ और डिजिटल सहित साइबर क्राइम की जानकारी दी गई।
शनिवार को मांडो रोड स्थित होटल में माय भारत पोर्टल की ओर से आयोजित बूटकैंप का सभासद आदित्य चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंदन पंवार, उपनिदेशक अविनाश कुमार सिंह ने किया। उसके बाद प्रथम सत्र में सभासद व पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आदित्य चौहान ने युवाओं को छात्र राजनीति से शुरू नेतृत्व विकास की जानकारी दी गई।
दूसरे सत्र में पत्रकार विपिन नेगी ने युवाओं को डिजिटल के बढ़ते प्रभाव सहित साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया के लाभ और हानी का आज के समय पर असर पर घटित घटनाओं के बारे में बताया। उपनिदेशक अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देशय युवाओं में नेतृत्व और कौशल विकास करना है। इस मौके पर देवेंद्र महर, स्वाती नौटियाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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शनिवार को मांडो रोड स्थित होटल में माय भारत पोर्टल की ओर से आयोजित बूटकैंप का सभासद आदित्य चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंदन पंवार, उपनिदेशक अविनाश कुमार सिंह ने किया। उसके बाद प्रथम सत्र में सभासद व पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आदित्य चौहान ने युवाओं को छात्र राजनीति से शुरू नेतृत्व विकास की जानकारी दी गई।
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दूसरे सत्र में पत्रकार विपिन नेगी ने युवाओं को डिजिटल के बढ़ते प्रभाव सहित साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया के लाभ और हानी का आज के समय पर असर पर घटित घटनाओं के बारे में बताया। उपनिदेशक अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देशय युवाओं में नेतृत्व और कौशल विकास करना है। इस मौके पर देवेंद्र महर, स्वाती नौटियाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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