यमुनोत्री हाईवे: धंसते रास्ते ने रोकी 27 गांवों की रफ्तार; रस्सियों पर बांधकर पहुंचाए जा रहे दूध के ड्रम

यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण के दौरान हो रहे लगातार धंसाव का खामियाजा गोडर पट्टी के 27 गांवों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कण्डारी मोटर मार्ग तीन दिन से बंद होने से क्षेत्र की नकदी फसल व सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं दुग्ध समितियों के लिए लाखामंडल संग्रह केंद्र तक दूध पहुंचाना भी ग्रामीणों के लिए चुनौती बन गया है। काश्तकार दूध के ड्रमों को रस्सी के सहारे ऊपर से नीचे उतारकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

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