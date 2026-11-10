Uttarkashi News: आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट

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यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सौम्य योग और धनु लग्न में सुबह 10:28 बजे निर्धारित किया गया है। कपाट बंद होने से पूर्व मंदिर में मां यमुना की विशेष पूजा-अर्चना के साथ वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद सोमेश्वर महाराज की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली पारंपरिक वाद्ययंत्रों और जयकारों के बीच खरसाली गांव के लिए प्रस्थान करेगी। यमुनोत्री धाम से रवाना होकर डोली शाम तक खरसाली पहुंचेगी।मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल और प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बावजूद श्रद्धालुओं को मां यमुना के दर्शन और पूजा-अर्चना का अवसर मिलता रहेगा। शीतकाल के दौरान खरसाली स्थित मां यमुना के प्राचीन मंदिर में नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना की जाएगी। संवाद