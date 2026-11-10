Uttarkashi News: जय नागराजा क्लब चिन्यालीसौड़ ने दर्ज की जीत

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उत्तरकाशी। राज्य स्थापना दिवस पर जिला खेल विभाग की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित अंडर 20 बालक वर्ग की जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जनपद की दस टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहले दिन खिलाड़ियों के बीच कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।खेल निदेशालय एवं जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, प्रभारी जिला क्रीड़ाधिकारी रितु जैन ने किया। प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए मुकाबलों में जय नागराजा क्लब चिन्यालीसौड़ ने रैक्स धनारी को 33-14 से हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में डुंडा ने जीआईसी बड़ेथी चिन्यालीसौड़ को 42-14 से पराजित किया। तीसरे मुकाबले में फोल्ड धनारी ने कबड्डी बॉयज को कड़े संघर्ष में 29-26 से शिकस्त दी।वहीं, चौथे मुकाबले में गंगोत्री क्लब ने ब्रह्मखाल पैंथर को 29-17 से हराया। दिन के पांचवें मुकाबले में जय नागराजा क्लब चिन्यालीसौड़ ने डुंडा को 22-20 से हराकर जीत अपने नाम की। इस मौके पर सीएचओ रजनीश कुमार, आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दूल गुसाईं, डीपीएम रीप कपिल उपाध्याय आदि मौजूद रहे। संवाद