Uttarkashi News: चिन्यालीसौड़ की बेटियों ने खेल जगत में गाड़े सफलता के झंडे

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हाल ही में संपन्न चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के दम पर कक्षा आठ की प्रियांशी पंवार और 11वीं की सविता पडियार का चयन हैंडबॉल के लिए मनेरा स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी में हुआ है। दोनों छात्राओं की इस सफलता से विद्यालय में उत्साह और खुशी का माहौल है। इससे पहले इसी सत्र में कक्षा सात की प्रतिभावान छात्रा अवनी नौटियाल ने एथलेटिक्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए चंपावत स्थित लोहाघाट स्पोर्ट्स हॉस्टल में स्थान हासिल किया था।एक ही सत्र में तीन छात्राओं का अलग-अलग खेल विधाओं में चयन विद्यालय के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इस सफलता के पीछे व्यायाम शिक्षिका डॉ. सोनम नेगी की मेहनत, समर्पण और निरंतर तकनीकी प्रशिक्षण की अहम भूमिका रही है। उनके मार्गदर्शन में छात्राएं नियमित अभ्यास कर अपनी खेल प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं। प्रधानाचार्य डॉ. शशि प्रभा ने तीनों छात्राओं को बधाई देते हुए इसे विद्यालय की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने डॉ. सोनम नेगी सहित समस्त शिक्षिकाओं के प्रयासों की सराहना की।