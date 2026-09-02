Uttarkashi News: बजट के अभाव में व्यापार भवन व धर्मशाला अधर

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बड़कोट। व्यापारियों और आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया व्यापार भवन वर्षों बाद भी उपयोग में नहीं आ पा रहा है। वहीं, पर्याप्त बजट के अभाव में धर्मशाला का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। लाखों की लागत से तैयार दो मंजिला व्यापार भवन देखरेख के अभाव में धीरे-धीरे जर्जर होने की स्थिति में पहुंच रहा है।नगर पालिका परिषद क्षेत्र में व्यापारियों के सामूहिक सहयोग और विभिन्न मदों से व्यापार भवन का निर्माण कराया गया था। भवन तैयार होने के बाद उम्मीद थी कि व्यापार मंडल की बैठकें, राष्ट्रीय पर्वों के कार्यक्रम और अन्य सामाजिक गतिविधियां यहां आयोजित होंगी लेकिन वर्षों बाद भी भवन का अपेक्षित उपयोग शुरू नहीं हो सका है। व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि राष्ट्रीय पर्वों पर भी उन्हें हाईवे किनारे कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय ध्वज फहराना पड़ता है जबकि उनका अपना भवन मौजूद है।वहीं, धर्मशाला का निर्माण पूरा होने से यमुनोत्री धाम आने वाले तीर्थयात्रियों और जरूरतमंद लोगों को भी सुविधा मिलेगी। व्यापारियों ने अधूरे निर्माण के लिए बजट जारी करने और भवन को जल्द व्यवस्थित करने की मांग की है। वहीं, व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर सिंह रावत ने बताया कि भवन और धर्मशाला का निर्माण पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई है।