Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Mini Saras Mela provides market to local products

Uttarkashi News: मिनी सरस मेले से स्थानीय उत्पादों को मिला बाजार

Fri, 13 Nov 2026 06:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
Mini Saras Mela provides market to local products
राज्योत्सव एवं मिनी सरस आजीविका मेले में बेहतर प्रदर्शन वाले समूह किए गए सम्मानित
विज्ञापन

स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और महिला समूहों को बाजार से जोड़ने की पहल को मिला प्रोत्साहन
उत्तरकाशी। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राज्योत्सव एवं मिनी सरस आजीविका मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। मेले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री और बेहतर प्रदर्शन करने वाले समूहों को सम्मानित करना आयोजन की प्रमुख उपलब्धि रही। इससे स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और महिला समूहों को बाजार से जोड़ने की पहल को प्रोत्साहन मिला।
ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला प्रशासन एवं ग्राम्य विकास विभाग की ओर से आयोजित मेले के समापन समारोह में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और महिला समूहों की ओर से तैयार सामग्री की जानकारी ली।
विज्ञापन

मेले में सबसे अधिक बिक्री करने वाले समूहों को सम्मानित भी किया गया। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बाजार और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहचान बढ़ने से गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर पैदा होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

समारोह में पर्यटन विभाग की ओर से जोशियाड़ा में आयोजित बेसिक कयाकिंग प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं, गंगा-यमुना कृषक उत्पादक संगठन के लकी ड्रॉ में इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक साइकिल, ऊनी वस्त्र, स्थानीय उत्पादों के गिफ्ट हैंपर सहित विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। समापन समारोह में लोकगीतों और पारंपरिक वेशभूषा पर आधारित फैशन शो ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में डीएम प्रशांत आर्य, दायित्वधारी प्रताप सिंह पंवार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed