Uttarkashi News: वाहन से उतरते ही यात्रियों को घेर रहे मजदूर व घोड़ा-खच्चर संचालक

सेवाएं लेने के लिए बना रहे हैं दबाव, व्यवस्था पर सवाललोगों ने ऐसी शिकायतों पर नियंत्रण लगाने की कही बातसंवाद न्यूज एजेंसीबड़कोट। यमुनोत्री धाम की यात्रा के प्रमुख पड़ाव जानकीचट्टी में यात्रियों को लेकर अव्यवस्था की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि वाहन से उतरते ही मजदूर और घोड़ा-खच्चर संचालक यात्रियों को घेरकर अपनी सेवाएं लेने के लिए दबाव बनाते हैं। शुक्रवार को भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली।स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जानकीचट्टी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वाहन से उतरते ही कुली और घोड़ा-खच्चर संचालक अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। कुछ मामलों में सामान को लेकर खींचतान की स्थिति बनने की बात भी सामने आई है। अरविंद सिंह, महावीर पंवार, संदीप राणा आदि ने कहा कि यात्रियों से शुल्क वसूली की व्यवस्था तो है लेकिन उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को घेरकर सेवाएं लेने के लिए दबाव बनाने की शिकायतों पर नियंत्रण जरूरी है। स्थानीय लोगों ने जानकीचट्टी में यात्रियों के लिए साफ सुथरी व्यवस्था बनाने, कुली और घोड़ा-खच्चर सेवाओं को व्यवस्थित करने और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की। बड़कोट एसडीएम बृजेश कुमार तिवारी ने कहा कि यात्रियों को घेरने और अव्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस और जिला पंचायत को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है।