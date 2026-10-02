Uttarkashi News: गंगोत्री धाम में पैसे लेकर हो रहे वीआईपी दर्शन, यात्री कर रहे इंतजार

दर्शन के नाम पर वसूली का वीडियो वायरलसंवाद न्यूज एजेंसीउत्तरकाशी। गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए वीआईपी व्यवस्था के नाम पर वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यात्रियों की ओर से बनाए गए वीडियो में दर्शन के नाम पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग प्रसाद के नाम पर पैसे जमा कर रहे हैं उन्हें भीड़ से हटाकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं अन्य लोग घंटों लाइन में लग रहे हैं।कुछ दिन पूर्व गंगोत्री धाम में एक यात्री की ओर से स्नान घाट में मनमाने पैसे वूसलने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर जारी किया गया था। वहीं अब मंदिर में दर्शन के नाम पर वीआईपी व्यवस्था पर यात्रियों की ओर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। इस वीडियो में यात्री आरोप लगा रहे हैं कि गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रसाद के नाम पर एक काउंटर बनाया गया है। वहां पर जो यात्री पैसे दे पा रहा हैं उन्हें भीड़ से हटाकर वीआईपी गेट से दर्शन करवाए जा रहे हैं जबकि अन्य लोग घंटों लाइन में लगे हैं। वीडियो में यात्री पुरोहितों से जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाने की मांग की जा रही है लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। इस संबंध में गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब भी उनसे बात होगी उनका पक्ष प्रकाशित किया जाएगा।