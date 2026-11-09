जेनी प्रकरण: हरक सिंह के आरोप पर सामने आईं पूर्व विधायक, एएसपी नेता बोले-जेनी ने खुद बताई थी बेटे की सच्चाई

जेनी ने योगेंद्र चौहान के दावों को नकारा, लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े बहुचर्चित मामले में इंदिरा देवड़ी(उर्फ जेनी) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। इसमें उन्होंने योगेंद्र चौहान की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कई गंभीर दावे किए हैं। इंदिरा देवड़ी ने कहा कि वह योगेंद्र चौहान को पहले से नहीं जानती थीं, बल्कि वह खुद उन्हें ढूंढते हुए उनके घर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि योगेंद्र, हरक सिंह रावत की ओर से मध्यस्थ बनकर पहुंचे थे और केस वापस लेने के लिए उनके घर पर हाथ-पैर जोड़कर मिन्नतें करते थे। करोड़ों रुपये और मकान की मांग किए जाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये बातें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि सामने वाला अपनी छोटी बेटी की कसम खाकर बताए कि क्या उन्होंने कभी इस तरह की कोई मांग की थी। इसके साथ ही डीएनए जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही।



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घर पर गुंडे भेजने के आरोप

जेनी ने बताया कि बातचीत के नाम पर उनके घर आने वाले लोगों की आवाजाही नोएडा स्थित घर के सीसीटीवी कैमरों में दर्ज है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दबाव बनाने के लिए उनके घर और आश्रम पर 10-12 लोगों को भेजा गया और उन्हें लगातार धमकियां दी गईं। वीडियो के अंत में उन्होंने साफ किया कि उन्हें कहां-कहां ले जाया गया और किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, वह इन सभी तथ्यों और सबूतों को सीबीआई जांच के दौरान एजेंसी के सामने रखेंगी।