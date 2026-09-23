Uttarkashi News: वृक्ष क्षतिपूर्ति नीति और विशेष बीमा योजना लागू करने की मांग

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पत्र में उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हर वर्ष असमय बर्फबारी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और भूस्खलन से सेब बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं में कई बार केवल फसल ही नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और आर्थिक निवेश से तैयार पूरे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में बागवानों को दोबारा बाग तैयार करने में लंबा समय और अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।कमलेश रावत ने मांग की कि प्राकृतिक आपदा में नष्ट होने वाले सेब के पेड़ों के लिए वृक्ष क्षतिपूर्ति नीति बनाई जाए। इसके तहत प्रत्येक नष्ट पेड़ के आधार पर उचित मुआवजा निर्धारित किया जाए। संवाद