छात्रसंघ चुनाव : उत्तरकाशी में 21 नामांकन पत्र बिके

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उत्तरकाशी/बड़कोट। छात्रसंघ चुनाव को लेकर उत्तरकाशी और बड़कोट में छात्र गतिविधियां तेज हो गई हैं। पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में बुधवार को विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। वहीं, स्व. राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए।पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बचन लाल ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए तीन, उपाध्यक्ष के लिए चार, सचिव पद के लिए पांच, सह सचिव के लिए तीन, कोषाध्यक्ष के लिए दो और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए चार नामांकन पत्र बिके। इस तरह विभिन्न पदों के लिए कुल 21 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई।उधर, बड़कोट में एबीवीपी के नगर मंत्री ध्रुव टम्टा ने संगठन के कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों की मौजूदगी में छात्रसंघ चुनाव सत्र 2026-27 के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की। अध्यक्ष पद पर सौरभ, महासचिव पद पर आयुष मालियान, सह सचिव पद पर शीतल, कोषाध्यक्ष पद पर दिया राणा और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर सिद्धांत रावत को प्रत्याशी बनाया गया है।उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रत्याशियों की घोषणा के दौरान एबीवीपी की प्रदेश सह मंत्री सोनी तोमर, जिला सह संयोजक सम्पन्न बहुगुणा, कॉलेज इकाई अध्यक्ष आयुष रावत, उज्जवल समेत संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी तरवीन सिंह राणा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नवीन जगूड़ी, पूर्व छात्र महासंघ अध्यक्ष निर्देश चौहान, नीरज चौहान, दीपेंद्र रावत और कविन चौहान आदि शामिल रहे। संवाद