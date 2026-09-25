Uttarkashi News: इंटर के छात्रों के लिए आयोजित की कॅरियर काउंसलिंग

नई टिहरी। जिला प्रशासन की ओर से नगर पालिका में कॅरिअर काउंसलिंग आयोजित की गई। जिसमें चंबा ब्लॉक के इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सेमिनार में छात्रों को सेना, मेडिकल, पुलिस, शिक्षा, होटल मैनेजमेंट और बैंकिंग आदि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य जांच भी कराई गई।सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने नगर पालिका हॉल में कॅरिअर काउंसलिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में कॅरिअर बनाने के लिए कई स्कूलों में भी ऑनलाइन कोचिंग कराई जा रही है। सीडीओ ने कहा कि जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए मेहनत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है साथ ही छात्रों के लिए सही समय पर सही कॅरिअर मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है। काउंसलिंग में विशेषज्ञों ने छात्रों को रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप कॅरिअर का चयन करने के साथ संबंधित क्षेत्र की शैक्षणिक योग्यता, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण और तैयारी की जानकारी दी। छात्रों ने विशेषज्ञों को कॅरिअर विकल्पों से जुड़े सवालों की जानकारी मांगी। कॅरिअर काउंसलिंग में चंबा ब्लॉक के करीब 600 से अधिक छात्र-छात्राओं और कई शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। संवाद