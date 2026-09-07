Uttarkashi News: सामाजिक सौहार्द संकल्प धरने में गरजे भाजपाई

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उत्तरकाशी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से सोमवार को हनुमान चौक में एक दिवसीय सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया।हनुमान चौक पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने कहा कि हल्द्वानी की घटना को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। किसी भी व्यक्ति के सम्मान, अधिकार और सामाजिक गरिमा से समझौता नहीं होना चाहिए। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि देवभूमि के सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि दलित सम्मान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकार है। प्रदेश प्रवक्ता अनुसूचित जाति मोर्चा रविंद्र वाल्मीकि ने कहा कि भाजपा सरकार दलित सम्मान को चुनावी नारा नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी मानती है। मोर्चा के जिला संयोजक सोहनलाल, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, प्रजापति सहित अन्य वक्ताओं ने कांग्रेस पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण, जयवीर चौहान, महावीर नेगी, राजदीप परमार, चंडी प्रसाद भट्ट, ममता पवार, कृपाराम सेमवाल, अरविंद नेगी, राजेश राणा, राजेंद्र गंगाड़ी, हीरालाल शाह, महादेव रावत आदि मौजूद रहे।