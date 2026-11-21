Uttarkashi News: 774 छात्र-छात्राओं को दिया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 21 Nov 2026 05:13 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
फोटो
उत्तरकाशी। गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर में राज्य आपदा प्रबंधन दिवस पर आपदा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 774 छात्र-छात्राओं और विद्यालय कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर मस्तान भंडारी ने भूकंप से बचाव, खोज एवं बचाव उपकरणों के उपयोग, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, आग से सुरक्षा और आपातकालीन हेल्पलाइन की जानकारी दी। साथ ही भूदेव एप के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाचार्य दिनेश रावत और लोक चेतना मंच के अनमोल बिष्ट मौजूद रहे।
उत्तरकाशी। गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर में राज्य आपदा प्रबंधन दिवस पर आपदा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 774 छात्र-छात्राओं और विद्यालय कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर मस्तान भंडारी ने भूकंप से बचाव, खोज एवं बचाव उपकरणों के उपयोग, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, आग से सुरक्षा और आपातकालीन हेल्पलाइन की जानकारी दी। साथ ही भूदेव एप के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाचार्य दिनेश रावत और लोक चेतना मंच के अनमोल बिष्ट मौजूद रहे।