विज्ञापन



कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का हनन करने के साथ ही उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की राह में बाधा बनता है। इस दौरान सखी वन स्टॉप सेंटर की ओर से महिलाओं को घरेलू हिंसा सहित अन्य प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर केंद्र प्रशासक हेमलता, ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह, जिला पंचायत सदस्य शोभा बौरियाण, लोकेंद्र प्रसाद रतूड़ी, राकेश रतूड़ी, विनोद डोभाल, ग्राम प्रधान ललिता, सुनीता बाला आदि मौजूद रहीं। संवाद

विज्ञापन

पुरोला। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करीब 70 बच्चों के साथ महिला समूहों और ग्रामीणों ने भाग लिया।