Udham Singh Nagar News: व्हील चेयर नहीं मिली तो मरीज को गोद में उठाकर ले गया पीआरडी जवान

विज्ञापन

शुक्रवार को रुद्रपुर निवासी मुन्नी देवी को परिजन तेज बुखार और चक्कर की शिकायत पर जिला अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल के बाहर मुन्नी को परिजन ई-रिक्शा से लाए। इस बीच उन्हें इमरजेंसी में ले जाने लगे तो व्हील चेयर नहीं मिली। महिलाएं उन्हें गोद में उठाने लगी। इतने में बाहर खड़े पीआरडी जवान की नजर महिला पर पड़ी। उन्होंने महिला को गोद में उठाया और इमरजेंसी तक ले गए। मरीज के साथ आई सुनीता देवी ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के लिए व्हील चेयर नहीं है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक जाने में मरीजों को परेशानी होती है।अस्पताल में व्हील चेयर उपलब्ध है। ऐसा हो सकता है कि महिला के परिजनों को व्हील चेयर न दिखी हो। -डॉ. एएम शर्मा, पीएमएस।