Udham Singh Nagar News: पेनल्टी शूटआउट में लखनऊ ने टैगोर नगर को 3-1 से हराया

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मैच में लखनऊ के स्ट्राइकर रेशभ, बबलू, विनय और ध्रुव ने एवं टैगोर नगर के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी नवदीप, सुमित विश्वास, सौरभ और मृत्युंजय ने एक दूसरे के खिलाफ गोल करने का भरसक प्रयास किया लेकिन रक्षा पंक्ति और गोलकीपर ने शानदार बचाव कर फुल टाइम तक कोई गोल नहीं होने दिया। इसके बाद हुए पेनल्टी शूटआउट में लखनऊ के विनय, आयुष नेगी और रेशभ ने गोल किया जबकि टैगोर नगर टीम की ओर से सिर्फ नवदीप ही गोल कर सका।इससे पहले दायित्वधारी संजय बछाड़ और दुर्गा पूजा कमेटी के सुबल विश्वास, रिपुसूदन मंडल, बाबूलाल विश्वास, सरजीत साह, सव्यसाची हालदार, रवि मजूमदार ने मैच का शुभारंभ किया। शनिवार को टनकपुर और रवींद्रनगर के बीच मैच खेला जाएगा। मैच में अखिलेश मंडल रैफरी, अमित वैद्य व राहुल सहायक रैफरी, जयंत मंडल, सव्यसाची हालदार व सुनील सरकार कमेट्रेटर, सुजीत विश्वास व दीपेन सेन स्कोरर, उत्तम मल्लिक और नारायण विश्वास गोल जज रहे।