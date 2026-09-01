Udham Singh Nagar News: विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर ग्राम प्रधानों ने किया मंथन

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ग्राम प्रधानों ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) योजना में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नेटवर्क की समस्या के कारण कार्य योजनाओं को ऑनलाइन सूचीबद्ध करने में परेशानी हो रही है। बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा नंबर दो में कोरम पूर्ण न होने के अभाव में ग्राम प्रधान रेनू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अधर में लटके रहने से विकास कार्यों को पूरा करानने में दिक्कत आ रही है।बैठक के बाद ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर से मुलाकात कर विकासखंड कार्यालय में प्रधानों के लिए सभा कक्ष उपलब्ध कराने की मांग की। वहां सांसद प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर, मयंक कालड़ा, रवीश बाधवा, प्रवीण कुमार, दिलशाद हुसैन, आयुष कोचर, रिजवान हुसैन, मनु चौधरी आदि पंचायत प्रतिनिधि थे। संवाद