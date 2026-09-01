Udham Singh Nagar News: लखेड़ा चुने गए श्रीरामलीला कमेटी कुंडेश्वरी के अध्यक्ष

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काशीपुर। श्रीरामलीला कमेटी कुंडेश्वरी की बैठक में कमेटी के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। इसमें राकेश मोहन लखेड़ा अध्यक्ष व अमित घिल्डियाल को प्रबंधक चुना गया। किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में हुई बैठक में रामलीला की तैयारियों पर चर्चा की गई। रामलीला का शुभारंभ आठ अक्तूबर से होगा। 20 अक्तूबर को किसान इंटर कॉलेज में दशहरा मेला आयोजित किया जाएगा। 21 को श्रीराम के राज्याभिषेक (राजतिलक) के साथ रामलीला का समापन होगा। रामलीला के पात्रों की तालीम व रिहर्सल 7 सितंबर से शुरू होगी। बैठक में सर्वसम्मति से राकेश मोहन लखेड़ा को अध्यक्ष, गिरजेश खुल्बे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महक सिंह व उमेश तिवारी को उपाध्यक्ष, अमित घिल्डियाल को प्रबंधक, मुकेश नेगी को उप-प्रबंधक व आनंद बिष्ट को मंच संचालक चुना गया। वहीं अजय कुमार को उप सचिव, वीरेंद्र बिष्ट को कोषाध्यक्ष और प्रकाश चंद को उपकोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई जबकि उमेश प्रजापति व जितेंद्र चौधरी को निर्देशक का दायित्व सौंपा गया। संवाद