Udham Singh Nagar News: कबड्डी प्रतियोगिता में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की टीम रही विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 04 Sep 2026 01:20 AM IST
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बाजपुर। ब्लॉक स्तरीय अंडर-19 बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में राधाकृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाजपुर की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया।
बृहस्पतिवार को मिनी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता में पांच विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। कड़े मुकाबले में राधाकृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर की टीम विजेता रही। अब यह टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेगी। वहां प्रधानाचार्य मनोज मणि त्रिपाठी, ब्लॉक समन्वयक महेश रावत, प्रतिष्ठा साह, कौशिक दुबड़िया, प्रिया जोशी, दीपिका, बेला जोशी, अनीशा पंत, जानकी आदि मौजूद रहे। संवाद
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बृहस्पतिवार को मिनी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता में पांच विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। कड़े मुकाबले में राधाकृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर की टीम विजेता रही। अब यह टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेगी। वहां प्रधानाचार्य मनोज मणि त्रिपाठी, ब्लॉक समन्वयक महेश रावत, प्रतिष्ठा साह, कौशिक दुबड़िया, प्रिया जोशी, दीपिका, बेला जोशी, अनीशा पंत, जानकी आदि मौजूद रहे। संवाद
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