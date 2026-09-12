Udham Singh Nagar News: राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में ऊधमसिंह नगर में हुए सर्वाधिक पंजीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:49 AM IST
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खटीमा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न हो गई है। प्रदेश में ऊधमसिंह नगर जिले से सबसे अधिक पंजीकरण हुए हैं। सर्वाधिक 308 टीमों में 616 बाल वैज्ञानिकों ने अपना पंजीकरण कराया है।
राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कार्यक्रम के राज्य समन्वयक डॉ. अरविंद जोशी (डेटा साइंटिस्ट) ने बधाई प्रेषित की है। जिला समन्वयक नरेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि पंजीकृत बाल वैज्ञानिकों के लिए अक्तूबर में ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें चयनित खिलाड़ी राज्यस्तर पर प्रतिभाग करेंगे।
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राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कार्यक्रम के राज्य समन्वयक डॉ. अरविंद जोशी (डेटा साइंटिस्ट) ने बधाई प्रेषित की है। जिला समन्वयक नरेंद्र सिंह रौतेला ने बताया कि पंजीकृत बाल वैज्ञानिकों के लिए अक्तूबर में ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें चयनित खिलाड़ी राज्यस्तर पर प्रतिभाग करेंगे।
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