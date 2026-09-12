Udham Singh Nagar News: पंतनगर विवि के दो विद्यार्थियों का नामी कंपनी में चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:50 AM IST
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पंतनगर।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि के सेवायोजन एवं परामर्श निदेशालय में ब्लैक एप्पल टेक्नोलॉजीज कंपनी ने ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर बीटेक (आईटी) के दो छात्रों तुषार सैनी और शिवांशु का चयन किया है। कंपनी चयनित छात्रों को प्रशिक्षण के बाद सालाना छह लाख रुपये पैकेज के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। संवाद
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गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि के सेवायोजन एवं परामर्श निदेशालय में ब्लैक एप्पल टेक्नोलॉजीज कंपनी ने ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर बीटेक (आईटी) के दो छात्रों तुषार सैनी और शिवांशु का चयन किया है। कंपनी चयनित छात्रों को प्रशिक्षण के बाद सालाना छह लाख रुपये पैकेज के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। संवाद