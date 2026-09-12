Udham Singh Nagar News: पंतनगर विवि के दो विद्यार्थियों का नामी कंपनी में चयन

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गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि के सेवायोजन एवं परामर्श निदेशालय में ब्लैक एप्पल टेक्नोलॉजीज कंपनी ने ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर बीटेक (आईटी) के दो छात्रों तुषार सैनी और शिवांशु का चयन किया है। कंपनी चयनित छात्रों को प्रशिक्षण के बाद सालाना छह लाख रुपये पैकेज के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। संवाद