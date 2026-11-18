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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य डॉ. नवीन भट्ट ने बताया कि राज्य योजना से तहत सड़कें स्वीकृत हुई हैं। पहली सड़क करीब 1.25 किमी की बनेगी इसके लिए 56 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। 36 लाख की लागत से बनने वाली दूसरी सड़क 700 मटर की बनेगी। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से वह सड़क की मांग कर रहे थे। सरकार ने क्षेत्र के लिए दो सड़कों को मंजूरी देकर लोगों की परेशानी को दूर किया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान लक्ष्मण राणा, बीडीसी सदस्य राहुल भंडारी, भूपाल नगरकोटी, तरवान सिंह पोखरिया, आनंद नगरकोटी, राजू नगरकोटी, गंभीर सिंह खोलिया, देवीदत्त भट्ट, हिमांशु भंडारी आदि थे।