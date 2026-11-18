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विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केंद्र हल्द्वानी ने इसके लिए 23 नवंबर से सात जनवरी तक का कार्यक्रम तय किया है। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को संबंधित विषयों के शिक्षकों से सीधे जुड़कर पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान और विषयवार मार्गदर्शन मिल सकेगा। निर्धारित समय के अनुसार प्रतिदिन सुबह साढ़े दस बजे से शाम साढ़े चार बजे तक ऑनलाइन परामर्श सत्र आयोजित होंगे। इसके लिए जूम प्लेटफॉर्म का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। आदर्श अध्ययन केंद्र की ओर से सभी निदेशकों, विभागाध्यक्षों और पाठ्यक्रम समन्वयकों को पत्र भेजकर संबंधित शिक्षकों को निर्देशित करने को कहा गया है। शिक्षकों को निर्धारित तिथि और समय पर ऑनलाइन जुड़कर सत्र का संचालन करना होगा। रुद्रपुर अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रो. प्रेम प्रकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय की इस पहल से कम विद्यार्थी संख्या वाले पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को भी विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिल सकेगा। दूरस्थ शिक्षा के तहत पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अपनी शंकाओं के समाधान और पाठ्यक्रम की तैयारी में सुविधा मिलेगी।