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कबड्डी के मुकाबले में पॉलिटेक्निक विभाग की टीम ने फार्मेसी विभाग को हराकर खिताब जीता। बैडमिंटन के बालक वर्ग में बीए के कुनाल ने फार्मेसी विभाग के फहीम को पराजित किया। बालिका वर्ग में नर्सिंग विभाग की मुस्कान ने फार्मेसी विभाग की लवप्रीत कौर को हराया। खो-खो के मुकाबले में नर्सिंग विभाग की छात्राओं ने फार्मेसी विभाग की छात्राओं को हराकर प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। वहां चेयरमैन राजकुमार सिंह, निदेशक अवनीश कुमार, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य परवेंद्र शर्मा, पॉलिटेक्निक के प्राचार्य अतुल शर्मा, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉ. देविका रावत आदि मौजूद रहे।