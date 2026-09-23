रुद्रपुर: जीएसटी सर्वे के विरोध में व्यापारियों का धरना-प्रदर्शन, आरटीओ कार्यालय के पास किया घेराव

रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आरटीओ कार्यालय के पास सेल टैक्स ऑफिस में जीएसटी विभाग की ओर से किए जा रहे सर्वे के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे। व्यापारियों ने कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया और सर्वे की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

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