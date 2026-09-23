किच्छा बवाल: विधायक तिलकराज बेहड़ को थप्पड़ मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, 30 अन्य हिरासत में

किच्छा नगर पालिका चुनाव की मतगणना के दौरान विधायक तिलकराज बेहड़ को थप्पड़ मारने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी लालपुर के आस्था कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय धीरज कुमार को पुलिस ने धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं, मतगणना केंद्र पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है।

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मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे नई मंडी स्थित मतगणना परिसर में विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अपने-अपने समर्थकों व प्रत्याशियों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बीच धक्का-मुक्की और थप्पड़ मारने की घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। एसएसपी का कहना है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति नियंत्रित की। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनके समर्थकों को पंतनगर स्थित सिडकुल चौकी, जबकि विधायक बेहड़ और उनके समर्थकों को किच्छा कोतवाली ले जाया गया। पुलिस ने अन्य लोगों को चिह्नित कर हिरासत में लिया है। कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।