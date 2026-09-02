ऊधमसिंह नगर: खतरे के निशान के करीब पहुंचा जिले की सातों नदियाें का जलस्तर, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

ऊधमसिंह नगर जिले में लगातार रूक-रूककर हो रही बारिश से सात जलाशयों और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बैगुल, नानक सागर, शारदा सागर, बौर, हरिपुरा, तुमड़िया और धौरा जलाशय में पानी वार्निंग लेवल से सिर्फ दो से पांच फीट नीचे है। स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी कर दिया है।

सबसे ज्यादा चिंता बैगुल जलाशय को लेकर है। इसका वर्तमान जलस्तर 681.66 फीट है जबकि वाॅर्निंग लेवल 683.50 फीट और डेंजर लेवल 685 फीट है। यानी सिर्फ 1.84 फीट की बढ़त के बाद यह वार्निंग लेवल पार कर जाएगा। इसी तरह नानक सागर जलाशय का स्तर 701 फीट पहुंच गया है, वार्निंग 706 फीट है।

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सुरक्षा के लिहाज से नानक सागर से 4088 क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। बौर और हरिपुरा दोनों जलाशयों में जलस्तर 789 फीट है जबकि वाॅर्निंग 792 फीट है। शारदा सागर में 605.05 फीट पानी है, वार्निंग 625 फीट पर है। तुमड़िया में 840.30 फीट के मुकाबले वाॅर्निंग 857 फीट और धौरा में 703.40 फीट के मुकाबले वाॅर्निंग 710.60 फीट है। अधिकारियों के अनुसार अगर पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी रहा तो इन जलाशयों को खोलना पड़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे का अंदेशा है। प्रशासन ने लोगों ने अलर्ट रहने को कहा है।

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कहां कितनी हुई बारिश

जसपुर - 05.00

काशीपुर - 17.00

बाजपुर - 08.00

गदरपुर - 30.00

रुद्रपुर - 36.00

किच्छा- 50.00

सितारगंज- 180.00

खटीमा- 28.00

(स्रोत- प्रशासन के अनुसार, आंकड़े सोमवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह आठ बजे तक।)

जिले और पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन लगातार नदियों के आसपास निगरानी रख रहा है। लोगों को अलर्ट किया गया है। - उमाशंकर नेगी, जिला आपदा प्रबंध अधिकारी