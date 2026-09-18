Udham Singh Nagar News: सीएमओ ने विद्यार्थियों के साथ किया भोजन, गुणवत्ता की जांच की
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। सीएमओ डॉ. एसके गोस्वामी ने पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों और स्टॉफ के साथ भोजन कर गुणवत्ता जांची। रसोई कर्मचारियों को बच्चों को रोजाना ताजा, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन परोसने के निर्देश दिए।
सीएमओ ने सबसे पहले विद्यालय के मुख्य रसोईघर का निरीक्षण कर भोजन बनाने की प्रक्रिया, कमरे की सफाई, बर्तनों की स्वच्छता, खाद्य सामग्री के रखरखाव को देखा। दाल, चावल, मसालों समेत भोजन के नमूने भी लिए। उन्होंने बच्चों से खाने के स्वाद, मेन्यू, हॉस्टल की साफ-सफाई और मेडिकल सुविधा को लेकर फीडबैक लिया। यहां प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार विद्यार्थी आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
सीएमओ ने सबसे पहले विद्यालय के मुख्य रसोईघर का निरीक्षण कर भोजन बनाने की प्रक्रिया, कमरे की सफाई, बर्तनों की स्वच्छता, खाद्य सामग्री के रखरखाव को देखा। दाल, चावल, मसालों समेत भोजन के नमूने भी लिए। उन्होंने बच्चों से खाने के स्वाद, मेन्यू, हॉस्टल की साफ-सफाई और मेडिकल सुविधा को लेकर फीडबैक लिया। यहां प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार विद्यार्थी आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन