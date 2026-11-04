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ऊधमसिंह नगर: युवक का शव पंखे के एंगल से लटका मिला, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका

Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST
सार

काशीपुर के आलू फार्म मंगल बाजार निवासी 24 वर्षीय जाहिद का शव घर में पंखे के एंगल से लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और मोबाइल जांच के लिए कब्जे में लिया। प्रेम प्रसंग में मनमुटाव के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

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The body of the youth was found hanging from the angle of the fan in kashipur
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र के आलू फार्म मंगल बाजार निवासी 24 वर्षीय युवक का शव उसके ही घर में पंखे के एंगल से लटका मिला। सूचना पर आईटीआई पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक के आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

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मृतक की पहचान आलू फार्म मंगल बाजार निवासी जाहिद (24) पुत्र जुबैर आलम के रूप में हुई है। जाहिद एक स्टील फैक्टरी में बॉयलर पर काम करता था। पिछले छह माह से उसका एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था।

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मृतक के भाई शाहिद ने बताया कि मंगलवार की रात जाहिद खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह करीब चार बजे उसकी मां आसमीन उसके कमरे में गई, तो जाहिद का शव पंखे के एंगल के सहारे लटका हुआ था।

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सूचना पर एसआई शंकर मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मृतक का मोबाइल जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। मृतक के परिवार में माता-पिता के अलावा चार बहनें और एक भाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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