Udham Singh Nagar News: टीबी के मरीजों को दवा तो मिल रही, प्रोत्साहन राशि अटकी

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अस्पताल में जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रामनगर आदि क्षेत्रों के 450 मरीज टीबी का इलाज करा रहे हैं। इनमें अधिकांश मरीज रोजाना प्रोत्साहन राशि के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों का आरोप है कि कई महीनों से राशि नहीं मिली है। रोजाना 30-40 मरीज अस्पताल आते हैं फिर मायूस होकर चले जाते हैं। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से गरीब मरीजों को पौष्टिक आहार लेने में परेशानी हो रही है जो टीबी के इलाज में सबसे जरूरी है। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें विभाग से बजट नहीं मिलने से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।इनसेट2025 में राशि बढ़ते ही अटका बजटवर्ष 2025 में अस्पताल में 800 टीबी के मरीज पंजीकृत थे। इसमें से करीब पचास फीसदी मरीजों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सकी है। इस साल के 450 मरीज भी वंचित हैं। 2025 से मरीजों के पौष्टिक आहार के लिए बढ़ाकर धनराशि एक हजार रुपये प्रति माह कर दी गई थी। यह छह महीने तक मिलती है। इससे पहले 500 रुपए प्रति माह मिलती थी।कोटटीबी के मरीजों को प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिल रही है इसकी जानकारी की जाएगी। जल्द उन्हें मिलने वाली राशि का भुगतान कराया जाएगा। -डॉ. संजीव गोस्वामी, सीएमओ, ऊधमसिंह नगर