Udham Singh Nagar News: दिनेशपुर को हराकर टनकपुर पहुंचा सेमीफाइनल में

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मैच का शुभारंभ पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन सुनील विश्वास, भाजपा नेता मृदुल त्रिपाठी, कृष्ण दास, विक्की मल्लिक और दीपक बढ़ाल ने किया। मैच के आरम्भ से ही दोनों टीम ने एक दूसरे के विरुद्ध बढ़त बनाने के लिए गोल पोस्ट पर कई प्रहार किए। पहले हाफ के अंतिम मिनट में टनकपुर के हर्षित ने दिनेशपुर की रक्षा पंक्ति के तीन खिलाड़ियों को छकाते हुए गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ के शुरुआत में टनकपुर के करन ने गोल कर टीम की बढ़त दोगुनी कर दी। दिनेशपुर की ओर से एकमात्र गोल शुभम ने किया। मैच में अखिलेश मंडल रैफरी, अमित वैद्य और राहुल सहायक रैफरी, जयंत मंडल, सव्यसाची हालदार, सुनील सरकार और रवि मजूमदार कमेंट्रेटर, सुजीत विश्वास और दीपेन सेन स्कोरर, उत्तम मल्लिक और नारायण विश्वास गोल जज रहे। वहां रिपुसूदन मंडल, अशोक मंडल, सुमित विश्वास, सुजीत सरकार, सुबल विश्वास, चंद्रकांत दास थे।