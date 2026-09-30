Udham Singh Nagar News: जिले में 7226 अभ्यर्थियों ने दी यूटीईटी, 946 रहे अनुपस्थित

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मंगलवार को हुई परीक्षा में पंजीकृत 8172 अभ्यर्थियों में से 7226 ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जबकि 946 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कड़ी निगरानी और सुरक्षा इंतजामों के बीच दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्राथमिक स्तर की पात्रता के लिए सुबह हुई यूटीईटी-प्रथम की परीक्षा में 3987 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 3561 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 426 परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंचे।वहीं, कक्षा छह से आठ तक के उच्च प्राथमिक स्तर के लिए दोपहर बाद हुई यूटीईटी-दुसरी पाली की परीक्षा में 4185 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 3,665 ने परीक्षा दी और 520 गैरहाजिर रहे। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहा। रुद्रपुर में पांच और काशीपुर में आठ केंद्र बनाए गए थे।कोटजिले के 13 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। दोनों पालियों की परीक्षा निर्धारित व्यवस्थाओं के तहत सकुशल संपन्न कराई गई। - हरेंद्र कुमार मिश्रा, सीईओ