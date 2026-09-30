Udham Singh Nagar News: शोध, प्रशिक्षण और पारंपरिक ज्ञान को मिलेगी नई दिशा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-इंसेटएमओयू - 1पहला करार द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) नई दिल्ली के साथ किया गया। इस पर निदेशक शोध डॉ. एसके वर्मा, संयुक्त निदेशक शोध डॉ. पीके सिंह और टेरी की ओर से महानिदेशक डॉ. विभा धवन ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत पर्वतीय कृषि, बदलती जलवायु अनुकुल कृषि एवं टिकाऊ खेती के लिए आवश्यक शोध किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों का आपस में आदान प्रदान और कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा।एमओयू - 2दूसरा करार सोल ट्रेक प्रा.लि. देहरादून के बीच हुआ। इस पर सोल ट्रेक निदेशक कनिका रावत व डॉ. विजय प्रताप सिंह रावत ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत पारंपरिक और स्थानीय खाद्य प्रणाली, स्वदेशी ज्ञान, सामुदायिक प्रशिक्षण, महिला-केंद्रित और विद्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य प्रथाओं व स्थानीय ज्ञान को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हुए आमजन तक पहुंचाना है।एमओयू - 3तीसरा करार विवि फार्म और ओराइजो राइस घर एग्रोवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के बीच हुआ। यह करार लुप्तप्राय तिलक चंदन चावल की किस्म के पुनरुद्धार, खेती और व्यावसायीकरण पर हुआ। इस पर विवि फार्म के सीजीएम डॉ. राजेश प्रताप सिंह और ओराइजो की ओर से सह-संस्थापक डॉ. कौशल जायसवाल ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत 50 एवं 60 के दशक में प्रचलित सुगंधित धान की प्रजाति तिलक चंदन की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने, तिलक चंदन चावल को फिर घर-घर तक पहुंचाना अपेक्षित है।