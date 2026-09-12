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ऊधमसिंह नगर: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण

Sat, 12 Sep 2026 12:13 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 12 Sep 2026 12:13 PM IST
सार

ऊधमसिंह नगर जिले में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। 

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Settlement of disputes through mutual consent begins in National Lok Adalat Rudrapur
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से वादों का निस्तारण शुरू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ऊधमसिंह नगर जिले में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता पंत ने बताया कि लोक अदालत में मामलों के त्वरित और सुलभ निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय पर आठ विशेष पीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में पक्षकारों की सुविधा के लिए बैंक, बीमा समेत अन्य विभागों के सहायता काउंटर और स्टॉल भी लगाए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराना है। लोक अदालत में ऐसे मामले भी लिए जा रहे हैं, जो अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, जबकि न्यायालयों में लंबित मामलों का भी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।
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जिला मुख्यालय के अलावा काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, किच्छा समेत जिले की सभी अधीनस्थ अदालतों और बाह्य पीठों में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।

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