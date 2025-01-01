Udham Singh Nagar News: क्रॉस कंट्री में उपविजेता बना एसबीएस कॉलेज
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में एसबीएस कॉलेज रुद्रपुर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में हुई।
शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. रुचि शाह ने बताया कि कॉलेज के चार छात्रों ने अनुशासन और खेल भावना के साथ बेहतरीन दौड़ लगाई। चयनित खिलाड़ी अगले माह मंगलौर में होने वाली अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में कुमाऊं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। छात्रों की उपलब्धि पर प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सहित प्रो. बीएस राजपूत, प्रो. एसएस मौर्य, प्रो. प्रेम प्रकाश, प्रो. चारू ढोंडियाल, डॉ. डीसी पांडे, डॉ. पंकज टम्टा और डॉ. नमिता कनियाल सहित सभी प्राध्यापकों ने बधाई दी है।
विज्ञापन
शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. रुचि शाह ने बताया कि कॉलेज के चार छात्रों ने अनुशासन और खेल भावना के साथ बेहतरीन दौड़ लगाई। चयनित खिलाड़ी अगले माह मंगलौर में होने वाली अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में कुमाऊं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। छात्रों की उपलब्धि पर प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सहित प्रो. बीएस राजपूत, प्रो. एसएस मौर्य, प्रो. प्रेम प्रकाश, प्रो. चारू ढोंडियाल, डॉ. डीसी पांडे, डॉ. पंकज टम्टा और डॉ. नमिता कनियाल सहित सभी प्राध्यापकों ने बधाई दी है।
विज्ञापन