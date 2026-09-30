Udham Singh Nagar News: गंगे बाबा मंदिर में भंडारे के साथ रासलीला संपन्न
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 30 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
काशीपुर। श्री गंगे बाबा मंदिर में आयोजित 15 दिवसीय रासलीला का भंडारे के साथ समापन हो गया है। मंदिर में 14 सितंबर को गणेश महोत्सव के साथ ही कृष्ण रासलीला का शुभारंभ हुआ था। महंत बाबा लखनदास महाराज ने बताया कि 29 सितंबर की रात रासलीला को विश्राम दिया गया। मंगलवार को मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहां बाबा चमन ऋषि महाराज, वीरु बाबा, पंडित केवलानंद जोशी, पंडा विकास अग्निहोत्री, सौरभ सक्सेना, डट. विकास गहलौत, राजेश शर्मा, अभिषेक गोयल, चिराग अरोरा, शुभम अग्रवाल, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन