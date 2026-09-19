Udham Singh Nagar News: बाजपुर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने राजकुमार

विज्ञापन

बाजपुर। बाजपुर केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बृहस्पतिवार देर शाम एक होटल में मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक में सहमति के आधार पर राजकुमार अग्रवाल अध्यक्ष, पवन कुमार गोयल सचिव, बरियाम चौधरी कोषाध्यक्ष, प्रदीप परमार, मनोज कुमार टिंकल, विवेक ठक्कर उपाध्यक्ष, राजेश सक्सेना (टूटी), बलजीत सिद्धू, धर्मपाल यादव उपसचिव, प्रमोद बंसल ऑडिटर चुने गए। इस दौरान संबंधित विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।