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निरीक्षण के दौरान सीएमओ गोस्वामी ने प्रसूति वार्ड में भर्ती जच्चा-बच्चा महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अस्पताल के अभिलेखों की जांच कर अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस के बंद गेट खोलने और टूटे टिनशेड सहित अन्य मरम्मत कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड काल में बने ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू करने के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस संचालित कराने के लिए जिला निगरानी समिति के सदस्य राजेश कुमार ने प्रयास किया था। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर ही पोस्टमार्टम हाउस के संचालन की कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमओ डॉ. हरेंद्र सिंह, सीएमएस डॉ. विनय यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।इनसेट16 साल पहले हो गया था लोकार्पणपोस्टमार्टम हाउस का लोकार्पण 16 अप्रैल 2010 को को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल ने किया था। बावजूद इसके अब तक संचालन शुरू नहीं हो सका है। भाजपा नेता राजेश कुमार ने कहा कि स्थानीय स्तर पर व्यवस्था नहीं होने के कारण मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर जाना पड़ता है। अपनों को खोने के दुख से गुजर रहे परिवार को इस प्रक्रिया के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पोस्टमार्टम हाउस शुरू होने से लोगों को इस परेशानी से निजात मिलेगी।